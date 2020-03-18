紐約市新冠肺炎確診病例逼近千人，市長白思豪（Bill de Blasio）17日預告，48小時內可能祭出「就地避難」（shelter in place）命令，形同全面禁足紐約客。

紐約市單日確診數超過百人，目前已有923人感染新冠肺炎，市長白思豪（Bill de Blasio）預告，48小時內可能祭出「就地避難」（shelter in place）命令，形同全面禁足紐約客。

《紐約郵報》（New York Post）報導，紐約市17日單日激增109例新冠肺炎確診病例，目前紐約市一共有923人確診。

紐約市長白思豪周二晚間在記者會上驚呼，難以相信這場災難現在蔓延得如此迅速，預期下周該市病例將狂飆10倍，可能有上萬人確診，他鄭重向860萬市民宣告，要準備好迎接史無前例的「就地避難」（shelter in place）命令，「我相信48小時內就會做出命令決定。」

不過白思豪的「就地避難」說立刻引爆與紐約州長古莫（Andrew Cuomo）之間的角力戰，古莫駁斥紐約市要自行隔離是「謠言」，稱此舉不合法，因為州內沒有任何一座城市能夠在未經州政府同意下就自行隔離，而他本人也完全沒有興趣、沒有計畫要隔離任何一座城市。

針對古莫的說法，白思豪辯稱，「隔離」城市和「就地避難」是不同的概念，他並未說明「就地避難」措施的具體細節，僅表示是一種「策略」，不過古莫的發言人戴羅莎（Melissa DeRosa）後續發布新聞稿指出，兩者意思相同。根據古莫在記者會上的說法，「就地避難」就是禁止居民出門。

白思豪的發言人高斯坦（Freddi Goldstein）表示，市府的法律顧問正在檢視法條內容，確認紐約州政府是否有權阻止市政府發布的緊急聲明。

紐約市15日已宣布關閉市內夜店、劇院等休閒娛樂場所，餐廳、咖啡店僅限外帶及外送。此外，舊金山已於17日起，率先對市民執行禁足命令。

(中時電子報)