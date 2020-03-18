其中有10位同學錄取台清交，還有４名醫學系，共41位錄取公立大學，不管是質或量，都達到歷史新高。（吳建輝攝）

溪湖高中成績斐然，學校開心的在校內放起鞭炮。（吳建輝攝）

溪湖高中校長楊豪森勉勵同學，要心存感謝，不要因為已經有學校讀就鬆懈，要持續為上大學做準備。（吳建輝攝）

109年度大學「繁星推薦」今日放榜，彰化溪湖高中創下校史紀錄，高達76名學生問鼎國內頂大，其中有10位同學錄取台清交，還有4名醫學系，共41位錄取公立大學，不管是質或量，都達到歷史新高，校長勉勵同學，要心存感謝，不要因為已經有學校讀就鬆懈，要持續為上大學做準備。

錄取台大社會系的陳勝瑋同學說，平時對社會議題就相當關注，放榜前沒有太大信心，成績出來自己也嚇了一跳，但真的很開心，未來會持續努力；通過北醫醫學系篩選的洪煥益同學說，很高興過了第一階段，但只能高興一個早上，接下來要繼續為第２階段做準備，因為喜歡生物科學，選擇醫學系，對於第2階段面試很有信心。

溪湖高中校長楊豪森說，真的非常高興，創校22年來今年真的大破紀錄，此次繁星總共錄取76位同學，其中醫學系中醫系已經有同學正式錄取，另外3位進入第2關，機會也是非常大，還有一位藥學系，台大的話有3位、成大、政大、清大也攻占2位，交大1位，成績算是相當亮眼。

楊豪森還說，除了破紀錄，學校也首次攻佔台大的資訊工程系，相當不容易，除了感謝老師辛勤教導，還有家長在背後的支持，但最重要的還是學生自身的努力，也希望這些同學，成為學校的一股助力，帶領未上榜的同學努力往前衝，再創佳績。

(中時 )