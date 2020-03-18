中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中18日上午宣布19日0時起，非本國籍民眾一律限制入境。桃園市長鄭文燦18日至國軍桃園總醫院視察，並表示目前桃園確診的11個個案中，有9個透過居家檢疫、隔離篩檢得知，強調居家檢疫政策「算成功」

鄭文燦指出，根據機場資料，17日入境人數達9000人，其中從3級疫區入境後需實施居家檢疫的人更高達8000人，且目前桃園市居家檢疫、隔離及外籍人士隔離的人數已超過6000人，一方面雖然造成醫療負擔沉重，但也確實減少社區傳播的風險。

鄭文燦更強調，正因為實施居家檢疫政策，病毒的傳播才會以1例1例緩慢增加的方式至現今桃園市僅11例確診個案，否則疫情染會是1傳3，3傳9，9傳27一下就會散開，後果不堪設想，綜合來看，目前居家檢疫的政策「算成功」

日前學校領域出現多例確診，如未來桃園出現校內感染導致停課，鄭文燦說，已請教育局針對「線上學習」做相當多的模擬，將來若有停課的情況，就會改為「線上學習」

(中時 )