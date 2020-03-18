市議員楊正中指出，依仲裁結果前交通局長王義川有3個故意等疏失。（陳世宗攝）

市議員李中說，依仲裁判斷書具有法院判定效力，報告書明顯看到前交通局各種故意刁難行為。（陳世宗攝）

台中市「BRT藍線CL03標機電系統工程賠償專案責任小組」18日召開第二次會議，由市議員朱元宏主持，藍、綠議員於會中展開激烈攻防；會中達成4點結論，就工程工期展延造成市府損失，對前交通局長王義川提出訴訟標的是否有放水疑慮等？交通局3／27日前提出說明給各委員。

專案小組指出，依據2017年8月仲裁判斷書，市府須支付機電廠商1億8000多萬元及利息、仲裁費。前市府僅依照契約給付1億4900餘萬元，尚有契約外金額3475萬元、仲裁費146萬元及利息累計達1112萬元等未給付，市府共須支付廠商4734萬餘元。

台中市議會專案小組18日召開第二次會議。市議員楊正中指出，依仲裁結果前交通局長王義川有3個故意，即故意遲不驗收、關閉系統、放任設備損壞等；政風處調查有延遲給付情事涉有違失，拒絕驗收有違誠信原則，依仲裁判斷書認定有使條件不成就等疏失。

李中表示，仲裁判斷書具有法院判定效力，報告書明顯看到前交通局各種故意刁難行為，造成仲裁庭相信是廠商受委屈才要市府付錢還要付衍生的利息；議會調查小組透過該裁判，要釐清前交通局誰決定要延遲驗收，關閉車站及行控中心機電設備等，調查時要聚焦不要發散。

賴佳微、陳廷秀人認為，何人該負責就羅列出來，該賠就由市府編列預算。會中並達成4點結論，請交通局提供當時審議本案相關公務人員行政責任的考績委員會名單及決議不予懲處理由，誰應負延遲驗收責任？基層公務人員有無責任等。

(中時 )