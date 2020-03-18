新冠肺炎疫情延燒，境外移入連三日暴增，新北市長侯友宜18日呼籲總統蔡英文應該發布「緊急命令」，府方則回應暫無需要。也讓「緊急命令」的重要性再度引起討論。自中華民國建國後歷史上發布過5次緊急命令，上一次發布在民國88年的「九二一大地震」。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今(18日)表示，台灣在三天內暴增24例歐洲境外移入確診案例，為控制國內疫情，3/19零時起，非本國籍人一律禁止入境，台人入境也要居家檢疫14天。

另外對於連日包含侯友宜在內等人，勸進蔡總統發布緊急命令。總統府回應，「緊急命令目的在於鬆綁，讓政府面臨災變時能夠及時應變。現階段情勢還未到難以控制的地步，暫時沒此需要和必要性」。

而綜觀歷史上曾經有6次頒布過「緊急命令」紀錄，和台灣較有關的4次，第一次在民國48年8月的「八七水災」，第2次發生在民國67年12月「中美斷交」，第3次發布在民國77年1月「前總統蔣經國先生逝世」，第4次是台灣自二戰後最大的「九二一大地震」。

其實，緊急命令是我國憲法賦予總統職權的一種，依照《憲法》第四十三條規定：「國家遇有天然災害、癘疫或國家財政經濟上有重大變故，須為急速處分的時候，總統在立法院休會期間，經過行政院會議的決議，可以發布緊急命令，作必要的處置，以取得時效」。

但《憲法增修條文》第二條第三項也規定，「緊急命令經行政院會議決議發布，為必要之處置，不受憲法第四十三條之限制。但須於發布命令後十日內提交立法院追認，如立法院不同意時，該緊急命令立即失效」。

(中時電子報)