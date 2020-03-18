大湖公園原本是綠油油的綠地草皮，卻因長期遭到踐踏、搭設舞台頻率過高，慘變「鬼剃頭」。（李明賢研究室提供／張穎齊台北傳真）

大湖公園原本是綠油油的綠地草皮，卻因長期遭到踐踏、搭設舞台頻率過高，慘變「鬼剃頭」。（李明賢研究室提供／張穎齊台北傳真）

北市內湖區大湖公園，原本是綠油油的綠地草皮，卻因長期遭到踐踏、搭設舞台頻率過高，慘變「鬼剃頭」，市議員李明賢18日邀集市府現勘，尋求改善。公園處表示，每年都會花30、40萬進行草地補植工作，3、4月為生長期輪休，盼將草地恢復往日生機。

李明賢表示，原本油綠綠的大湖公園草皮，快要變成光禿禿的一片，甚至靠落葉松這一頭草皮因民眾使用頻繁、長期被踐踏，大型機具搭設舞台頻率過高、造成損傷，最後變成鬼剃頭；大湖公園是用地毯草，與大安森林公園、南港公園是一樣的草種，但幾乎周周都有活動，讓草皮很難獲得休息。

李明賢指出，公園處動用年度綠化工程修復，並追究廠商責任，但都是治標，應該要治本，讓草皮輪休、不外借，例如棒球場每年利用休賽期間養草，公園是否可比照；且考量公園遊憩性質，不可能全區養草，是否可分區塊、分時段、僅封閉4分之1區來養草。

公園處花卉試驗中心主任宋馥華表示，每年有花30、40萬施作草地補植，但因撒種子需要時間，過程中如有踩踏，生長恐不易，所以預計會在4月，先在有光禿狀況的小範圍草地試辦，假使效果佳，明年就能開始做正式的圍養。

宋馥華坦言，前來大湖公園遊憩的人潮眾多，如圍養區域太大，可能招致民怨，另外鄰近捷運站的光禿草地約占7900平方公尺，所以應可圍養4分之1或3分之1範圍，並安排每年3、4月禁止進入與外借，方便生長期輪休。

(中時 )