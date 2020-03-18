新冠肺炎疫情延燒，民眾人心惶惶，18日在社群網站有人轉發一則網路消息，「指稱朋友的哥哥是台東某飯店櫃檯，17日飯店幫客人辦入住時量體溫，2個80多歲的日本夫妻，發燒，直接送馬偕快篩，中獎，前1日住台南，搭火車來台東，一路沒帶口罩」。引發網友恐慌，18日台東衛生局發出公告，澄清台東縣內並無卻整案例。

台東縣衛生局公告表示，有關社群平台轉傳台東縣內某旅宿，有外籍觀光客住宿發燒就醫後確診，台東衛生局鄭重澄清台東縣內目前無新冠肺炎確診個案。

再次呼籲如接獲來源不明或未經查實疫情資訊時，切勿任意散播、轉傳，以免觸犯嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣3百萬元以下罰金。如有疫情相關疑問請撥打台東縣衛生局防疫專線：0975288155諮詢。

(中時 )