新竹地檢署。（羅浚濱攝）

中央流行疫情指揮中心14日公布新冠肺炎第53例確診病例在新竹縣後，網路開始出現患者目前在東元醫院隔離醫治的假訊息，新竹地檢署接獲疫情應變專組平台通報後偵辦，18日迅速偵結，經告訴人東元醫院同意，以緩起訴處分2名被告。

檢方指出，16日接獲新竹縣衛生局通報，網路出現「台灣第53例是竹北台元奕力的工程師！病毒已來新竹，大家小心，確診者現在在東元醫院隔離，沒事不要去東元」的不實訊息後，旋即指派專責檢察官王遠志指揮警調展開偵辦。

警調從facebook帳號確認使用人為賴姓男子，並源追查訊息來源為黃姓女子在LINE貼文後通知2人到案，要求刪除貼文，並於個人網頁重新貼文澄清事實。

檢察官17日傳喚黃女和賴男到庭，認2人坦承犯行，無犯罪紀錄，犯後態度良好，已深表悔悟，認以緩起訴處分為適當，諭知支付緩起訴處分金1萬元，向指定團體提供60小時義務勞務及參加2場法治教育課程。

新竹地檢署再次呼籲民眾，面對傳染病應配合中央流行疫情指揮中心的宣導及防疫措施，對疫情資訊應謹慎面對，切勿以訛傳訛，任意轉傳、分享、散播不實訊息，違者最高可處3年以下有期徒刑、拘役或併科300萬元以下罰金，民眾若發現有任何散播不實訊息，可向檢警舉發。

(中時 )