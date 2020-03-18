新冠肺炎(COVID-19)全球疫情持續升溫，由於居家隔離、居家檢疫者的人數持續攀升，再加上為防疫緣故推動的停班、停課等情況，催生遊戲、追劇、遠距教學、遠距工作、美食外送、在家烹飪等層面的需求。為了跟上這一波疫情趨勢，知名遊戲開發商與發行商育碧(Ubisoft)也宣布，19 日起至 22 日止提供免費玩《刺客教條：奧德賽》(Assassin's Creed Odyssey)的機會，有興趣的玩家不要錯過。

根據官方公布的資訊，《刺客教條：奧德賽》這一次提供免費暢完的時間是 3 月 19 日至 22 日，而根據各地時差還有平台之別，亞洲、日本地區的 PS4、Xbox 版本將從 3 月 19 日下午 3 點開放至 24 日凌晨 1 點；PC 版則是在 19 日晚上 7 點開放至 24 日凌晨 0 點。。《刺客教條：奧德賽》是以西元前五世紀斯巴達和雅典發生伯羅奔尼撒戰爭且充滿神話和傳說的古希臘為遊戲舞台。玩家可化身為傭兵亞歷克西歐斯或卡珊卓進行冒險。《刺客教條：奧德賽》免費週末版目前已經開放下載，正式版則同步打3.3折，售價 NT$535 元。免費週末的遊戲進度可繼承至正式版，使用者在體驗過免費周末版後若想要持續玩下去，可選購正式版遊戲。

2019 年 4 月中旬發生的巴黎聖母院（法語：Notre-Dame de Paris）大火，Ubisoft 先前也開放玩家一週免費下載《刺客教條 大革命》PC 遊戲的機會。算是對於災情議題反應十分迅速的遊戲開發商。

(中時電子報)