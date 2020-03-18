遵循遺囑 張國煒獨得140億遺產 14:002020/03/18 工商 王淑以 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歷經兩年審理，台北地院家事法庭在3月16日宣判長榮集團創辦人張榮發留下的存款及股票由「四子單獨繼承」的遺囑有效，等於張榮發的四子張國煒可獨得140億元遺產。 對此，長榮集團回應表示，此為股東個人行為不便評論，也不會影響集團運作。 長榮航18日股價因新冠肺炎影響，股價一度跌停，終場下跌0.9元，跌幅9.52％，收在8.55元。 張榮發持有長榮集團旗股票，包括長榮海運4.9％、長榮航2.72％、榮運0.95％，上述股票將由張國煒繼承。 (工商 ) #長榮航 #榮運 #張國煒 #長榮集團 #張榮發 也許您會感興趣 推薦閱讀 星宇航空董事長 率真張國煒 帶星宇過疫關 04:092020/03/15 財經要聞 獨家》歐入境檢疫14天 華航長榮爭取特例 16:082020/03/15 財經 長榮航談疫情衝擊 比金融海嘯、SARS慘 04:102020/03/17 財經要聞 疫情擋不住！長榮航實施專案無薪事假 19:392020/03/17 財經 195.9億元人事成本扛不住！ 長榮航 實施專案無薪事假 04:102020/03/18 財經要聞 張榮發遺囑不是廢紙！法院認有效 張國煒獨得140億 08:222020/03/18 社會 飛溫哥華航班有確診者 長榮航：12名空服員休防疫假 10:032020/03/18 生活 張榮發遺囑有效 北院判張國煒勝訴關鍵曝光 11:172020/03/18 社會 財經熱門新聞 斷頭…悲劇！99％散戶賠錢敗在這8字 - 財經 散戶慘遭斷頭…爽到誰？專家揭殘酷內幕 - 財經 嚇…又熔斷了！美期指狂崩800點 - 即時 斷頭賣壓殺出？道瓊期暴跌800點 台股殺220點至9218 - 財經 台股又殺低...存股族滿手股票該怎麼辦？ - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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