歷經兩年審理，台北地院家事法庭在3月16日宣判長榮集團創辦人張榮發留下的存款及股票由「四子單獨繼承」的遺囑有效，等於張榮發的四子張國煒可獨得140億元遺產。

對此，長榮集團回應表示，此為股東個人行為不便評論，也不會影響集團運作。

長榮航18日股價因新冠肺炎影響，股價一度跌停，終場下跌0.9元，跌幅9.52％，收在8.55元。

張榮發持有長榮集團旗股票，包括長榮海運4.9％、長榮航2.72％、榮運0.95％，上述股票將由張國煒繼承。

(工商 )