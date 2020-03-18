日本東京大學研究團隊今天宣布，既有的急性胰臟炎治療藥物Nafamostat，可能對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）有療效，將和日本國立國際醫療研究中心等開始臨床研究。

日本時事通信社報導，這個團隊是由東京大學醫科學研究所教授井上純一郎等組成，原則上近期將和日本國立國際醫療研究中心等單位開始進行臨床研究。

日本共同社報導，日本東京大學研究團隊研判，Nafamostat能在感染初期防止病毒進入人體細胞中，將對受試者進行試驗性投藥。

Nafamostat對同屬冠狀病毒的中東呼吸症候群（MERS），已確認有同樣效果；跟Nafamostat成分相同的另一種急性胰臟炎治療藥物Camostat，德國研究團隊也提出相同見解。

東京大學研究團隊在對這2種急性胰臟炎治療藥物進行試驗後，認為Nafamostat能預防感染即使濃度更低的2019冠狀病毒疾病。

(中央社)