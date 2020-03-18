水神「微酸性電解次氯酸水」在這一波對抗新冠肺炎中，獲得許多民眾的青睞，水神公司表示，水神相關產品不傷肌膚、無防腐劑，也不會殘留在環境中造成污染；食品專家也指，正確使用微酸性電解次氯酸水，可達一定程度的殺菌力。

目前水神相關產品包括抗菌液、乾洗手及潄口水，水神公司說，不論是對環境、肌膚或民眾最擔心的防腐劑，水神相關產品都不會造成傷害或額外添加，且該公司也已投保旺旺友聯1億元保險，不僅保障消費者安全，也代表公司對產品安全有百分之百的信心。

東方設計大學餐飲管理系專任助理教授兼學務長陳坤上說，他以食品專業的角度來看待微酸性電解次氯酸水，認為微酸性電解次氯酸水有其抑菌能力。

他指出，微酸性電解次氯酸水的殺菌原理是穿過細胞壁與細胞膜，進去再解離，產生電價的改變，造成殺菌效果；像次氯酸鈉、酒精都有殺菌效果。

坊間有些人對「次氯酸水」的安全性有疑慮，陳坤認為對民眾而言，要選擇經電解製成的「微酸性電解次氯酸水」比較安全，因為有效氯濃度只要10ppm以上就有好的抗菌效果，而且完全沒有鈉，很安全又環保。

(中時電子報)