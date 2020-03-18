社會局長陳雪慧在1月閃辭後，由副市長蔡炳坤代理，副市長黃珊珊也指出，昨已召開遴選會議，已選出社會局長人選，蔡炳坤證實將由台北市立聯合醫院中興院區院長劉志光接任。

黃珊珊指出，經過多次人事遴選，新局長將在4月上任：蔡炳坤則說，考量背市高齡化，社政和衛政密不可分，因此選出一位對此領域熟悉的人相當重要，劉志光是很適合的人選。

(中時 )