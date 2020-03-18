北市社會局長由劉志光接任 4月正式上任 14:282020/03/18 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市立聯合醫院中興院區院長劉志光將接任社會局長。（摘自聯合醫院官網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 社會局長陳雪慧在1月閃辭後，由副市長蔡炳坤代理，副市長黃珊珊也指出，昨已召開遴選會議，已選出社會局長人選，蔡炳坤證實將由台北市立聯合醫院中興院區院長劉志光接任。 黃珊珊指出，經過多次人事遴選，新局長將在4月上任：蔡炳坤則說，考量背市高齡化，社政和衛政密不可分，因此選出一位對此領域熟悉的人相當重要，劉志光是很適合的人選。 (中時 ) #社會局長 #局長 #蔡炳坤 #上任 #劉志光 #生活 也許您會感興趣 推薦閱讀 被控圖利建商遭收押436天 前國產局副局長獲補償174萬 09:542020/03/15 社會 雲林縣環保局長鄭育麟履新 15:312020/03/17 政治 環保局長帶隊稽查 屏市驚見牛奶河 17:132020/03/17 生活 送辦假疫情訊息 雲林縣衛生局長遭民代痛罵 23:212020/03/17 政治 屏市驚見牛奶溪 環保局長查源頭 04:102020/03/18 地方新聞 北市男議員被爆幽會已婚女官員 又涉市府人事？當事人這樣回應 08:262020/03/18 政治 立委譏台鐵有1450每天誤點 台鐵局長：會改善 11:212020/03/18 生活 詹江村控2高官爽遊荷蘭 桃新聞處：警示前去的 11:242020/03/18 政治 照片曝光 王浩反控女前局長傳內褲照 14:022020/03/18 政治 拍影片遭質疑防疫漏洞 中市新聞局長：場地空曠、宣導防疫優先 12:222020/03/18 政治 生活熱門新聞 陳時中：歐洲防疫以驚人速度崩盤...難以想像 - 生活 台灣全面封鎖 本國與外國人來台皆檢疫14天 - 生活 突破百例大關！ 國內今再添23例確診 - 生活 南部國立大學爆疑似確診 網肉搜後腿軟了 - 生活 好市多衛生紙最好用？陽光一照...網友：不會再買了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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