民進黨5月下旬舉行黨職改選，但是新冠肺炎疫情至今還在延燒，被問到可能會延後嗎？還是會有一些相對應的防疫的措施？民進黨主席卓榮泰表示，再跟中常委們討論最後，下禮拜會保留一個五月初來決定最後期限。
卓榮泰強調，目前民進黨還是如期的在籌備，下禮拜黨中央會發佈這個整個選舉的公告。
卓榮泰今在中執會前受訪指出，現在最關心還是疫情的變化，人數有增多趨勢，尤其是返國的境外移入的非常多，整個防疫中心跟整個執政團隊的相關部門，都很全力在防堵，希望國人能夠共同來配合這個政策，讓台灣這個防線能夠守得住。
他說，至於黨務的改選是在5月24日，目前還是如期的在籌備，下禮拜會發佈這個整個選舉的公告，會保留在最精簡的時間，可以做最後決定的日期，所以在經過在跟常委們討論最後，下周會保留一個五月初來決定最後期限。至於最後的狀況，目前選務規劃都還在進行，但會保留一個彈性。
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(中時 )
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