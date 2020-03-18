三種個人情況 今年五月要報綜所稅 14:122020/03/18 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部北區國稅局表示，依所得稅法第7條規定，我國境內居住的個人定義分為三種。第一為在我國境內有住所，並經常居住我國境內。第二為在我國境內無住所，但是在同一課稅年度內於我國境內居留合計滿183天。第三種為重要經濟活動在我國者。 若民眾2019年符合該兩種情況，應在今年5月1日起至6月1日止填寫結算申報書，向當地國稅局申報前一年度的綜合所得總額、免稅額及扣除額，有應納稅額者應於申報前自行繳納。 (工商 ) #我國 #境內 #三種 #情況 #申報 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸推健康碼 台胞無法認證 04:102020/03/14 兩岸要聞 油價遭沙俄打趴！川普急了…救美頁岩油出大殺招 18:502020/03/14 財經 新加坡最快下個月大選 受這因素左右 19:542020/03/14 國際 決戰境外 陸設3關卡防疫 04:102020/03/16 兩岸要聞 防疫外交出擊 04:102020/03/16 時論廣場 短評／油價利多藏危機 04:102020/03/16 時論廣場 國艦國造與風力發電政策助攻 2019年船舶業產值成長25.2％ 12:192020/03/16 財經 在陸台商關廠 交易安全是關鍵 04:102020/03/17 金融．稅務 財經2首長 信心喊話 10:492020/03/17 政治 港府發紅色旅警 4.20復課已無可能 11:202020/03/17 兩岸 財經熱門新聞 斷頭…悲劇！99％散戶賠錢敗在這8字 - 財經 散戶慘遭斷頭…爽到誰？專家揭殘酷內幕 - 財經 國際油價又殺低 下周92無鉛恐跌破20元 - 財經 嚇…又熔斷了！美期指狂崩800點 - 財經 美股崩後 川普又驚爆這句！道瓊期狂噴700點 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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