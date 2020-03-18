財政部北區國稅局表示，依所得稅法第7條規定，我國境內居住的個人定義分為三種。第一為在我國境內有住所，並經常居住我國境內。第二為在我國境內無住所，但是在同一課稅年度內於我國境內居留合計滿183天。第三種為重要經濟活動在我國者。

若民眾2019年符合該兩種情況，應在今年5月1日起至6月1日止填寫結算申報書，向當地國稅局申報前一年度的綜合所得總額、免稅額及扣除額，有應納稅額者應於申報前自行繳納。

(工商 )