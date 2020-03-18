大政治大爆卦-無色覺醒》境外移入連日爆增！ 邊境封鎖升級 擋得住新冠病毒倒灌？ 14:102020/03/18 中時電子報 綜合報導 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大政治大爆卦-無色覺醒》 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情升溫，境外個案也暴增。因應疫情，疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，非本國人一律限制入境，而國人若入境都需居家檢疫14天，3月19日0時起生效。境外移入連日爆增！ 邊境封鎖升級 擋得住新冠病毒倒灌？ 《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #大政治大爆卦 #無色覺醒 #境外移入 #爆增 #邊境 也許您會感興趣 推薦閱讀 上海境外移入確診病例增至12例 7例來自義大利 10:292020/03/14 兩岸 屏東出現首例「茲卡病毒」境外移入確診個案 16:462020/03/14 生活 香港通報新冠肺炎確診案例 境外移入漸增 21:142020/03/14 兩岸 新增6境外移入案例創新高 醫急吐10字 18:102020/03/15 生活 陸15日新增確診高達八成為境外移入 成最新防疫重點 13:392020/03/16 財經 新增8確診境外移入 都在國外被感染 15:382020/03/16 生活 台新增8確診 全為境外移入 04:092020/03/17 焦點新聞 歐盟：邊境管制將阻礙供應鏈 04:102020/03/17 全球財經 境外移入多 台防疫仍重圍堵 01:062020/03/17 生活新聞 境外移入暴增 名醫怒嗆：出國一時爽 全國火葬場 07:582020/03/17 生活 政治熱門新聞 罷韓拚了？陳致中再嗆韓國瑜 網一句話怒轟！ - 政治 豪賭？「村長」驚爆：桃園兩高官赴歐洲 回台未隔離... - 政治 不是江啟臣 他稱能救韓國瑜是「他」！ - 政治 「罷韓」不演了！趙天麟竟爆民進黨下一步？ - 政治 不是小英？最新民調 她滿意度創新高！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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