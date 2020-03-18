新冠肺炎疫情升溫，境外個案也暴增。因應疫情，疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，非本國人一律限制入境，而國人若入境都需居家檢疫14天，3月19日0時起生效。境外移入連日爆增！ 邊境封鎖升級 擋得住新冠病毒倒灌？

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(中時電子報)