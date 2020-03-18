新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，股市也狂瀉，有股民分享「十年炒股兩茫茫」一辭，還署名「確診詩人 白交易」，引得PTT鄉民淚回：完全說出我的心聲！

美國股市周二大洗三溫暖，早盤開低後反轉向上，終場大漲1千多點，不過美期指狂崩800點，台股今（18日）持續崩跌，終場下跌220點，收在9218點，成交量2097億元，明9200點恐難保。

有鄉民在PTT股版（Stock）分享一首網路流傳作品：

十年炒股兩茫茫

先虧車 後賠房

千股跌停

無處話淒涼

縱有漲停應不識

人跌傻 本賠光

武漢封城難還鄉

睡不著 吃不香

望盤無言

唯有淚千行

料得年年斷腸處

熔斷夜 大熊崗

-確診詩人 白交易

其實這是改編蘇軾的《江城子》，網路早有各式各樣的改編版本，除了《十年炒股兩茫茫》，還有《十年養豬兩茫茫》、《十年養雞兩茫茫》等。

眾多股民哭笑不得回應：「白交易笑死」、「我看到淚眼旁流 兩袖輕風...」、「抄心經 讓心靜 空手到五月」、「好詩 好詩」、「好濕好濕」、「現在大家只能靠這樣取樂了QQ」、「好詩好詩！真是太美了 嗚嗚(拭淚」。

(中時電子報)