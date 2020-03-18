居家檢疫新規定 嘉義市7女5男主動通報 14:182020/03/18 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 防疫大作戰，嘉義車站前沉睡大白熊換戴不同口罩提醒大家防疫。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉義傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義市有12名民眾18日陸續主動打電話通報市政府，3月5日從西班牙、土耳其、愛爾蘭、荷蘭旅遊入境返台，市府民政處表示，將依據中央疫情指揮中心指示追蹤管理這12人做居家檢疫，里幹事到家戶關懷。 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中18日宣布，3月5日起入境台灣，不分國籍，一律居家檢疫14天，此項防疫措施自19日凌晨零時起實施。 市府表示，中央疫情指揮中心發布管制措施後，陸續接到5男7女共12名市民打電話通報，5日返台入境，市府將依中央規定追蹤管理他們的居家檢疫。 (中時 ) #新冠肺炎 #CONID-19 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #嘉義 #居家檢疫 #通報 #疫情 #市政府 也許您會感興趣 推薦閱讀 防疫當兒戲 雙星中鏢恐冰山一角 04:102020/03/14 運動天地 傲慢無知 絕不只戈貝爾一個 01:002020/03/16 運動天地 新冠肺炎轉成常態化季節疾病？鍾南山審慎回應 13:332020/03/16 兩岸 新冠肺炎影響 全球近8億高中以下學子無法上學 11:132020/03/17 生活 雲林縣首例新冠肺炎確診病患 同出國的親屬隔離 12:582020/03/17 社會 美國影星湯姆·漢克斯 治愈新冠肺炎出院 16:132020/03/17 國際 防疫螺絲鬆？北市男居家檢疫13天 竟未被列名單 15:222020/03/17 社會 4移工來源國列3級 勞動部祭這幾招防疫 16:312020/03/17 生活 居家檢疫13天嘸人知 議員怒批 04:102020/03/18 地方新聞 澎湖防疫爆內鬨 人心惶惶 12:142020/03/18 社會 政治熱門新聞 罷韓拚了？陳致中再嗆韓國瑜 網一句話怒轟！ - 政治 豪賭？「村長」驚爆：桃園兩高官赴歐洲 回台未隔離... - 政治 不是江啟臣 他稱能救韓國瑜是「他」！ - 政治 「罷韓」不演了！趙天麟竟爆民進黨下一步？ - 政治 不是小英？最新民調 她滿意度創新高！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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