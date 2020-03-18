嘉義市有12名民眾18日陸續主動打電話通報市政府，3月5日從西班牙、土耳其、愛爾蘭、荷蘭旅遊入境返台，市府民政處表示，將依據中央疫情指揮中心指示追蹤管理這12人做居家檢疫，里幹事到家戶關懷。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中18日宣布，3月5日起入境台灣，不分國籍，一律居家檢疫14天，此項防疫措施自19日凌晨零時起實施。

市府表示，中央疫情指揮中心發布管制措施後，陸續接到5男7女共12名市民打電話通報，5日返台入境，市府將依中央規定追蹤管理他們的居家檢疫。

(中時 )