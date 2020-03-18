大陸加速5G基礎建設、遠端工作帶旺商務及電競NB需求，加上大陸手機品牌廠重啟拉貨，三大需求讓散熱模組廠-超眾(6230)、雙鴻(3324)及泰碩(3338)營運可望隨大陸廠區復工率提升逐步恢復正常，雙鴻因第2季業績展望樂觀，今天盤中股價率先逆勢強攻漲停板，帶動超眾同步漲停，泰碩盤中股價亦一度走高。

新冠肺炎疫情全球蔓延，全球各大企業紛紛採取異地分區工作，遠端及視訊會議帶動雲端伺服器及商務NB需求強勁，大陸新冠肺炎疫情受到控制後加速進行5G基礎建設，連原本市場看衰的大陸智慧型手機亦因4G手機銷售優於預期，庫存去化後近期重啟拉貨，且大陸各大智慧型手機品牌廠積極衝刺5G手機，因疫情帶動的三大產業需求讓雙鴻、超眾及泰碩在大陸廠區逐步復工後，營運可望快速回到正常。

就業績來看，雙鴻及泰碩已公告2019年財報，其中雙鴻受惠於三星等非蘋智慧型手機廠積極導入VC(均熱板)及熱管，以及伺服器、電競等產品出貨暢旺，2019年合併營收突破百億元關卡，達102.47億元，年成長33.88%，創下歷史新高，營業毛利為21.16億元，合併毛利率為20.65%，年增8.02個百分點，營業淨利為11.88億元，年成長5.53倍，稅前盈餘為12.13億元，稅後盈餘為9.63億元，年成長3.15倍，每股盈餘為11.71元；公司董事會決議每股配息5元。

泰碩2019年合併營收為46.69億元，年成長34.98%，營業毛利為10.97億元，年成長56.05%，合併毛利率為23.51%，年增3.18個百分點，稅後盈餘為2.92億元，年成長1.15倍，每股盈餘為3.38元；公司董事會決議每股配息2.1元。

受到新冠肺炎疫情、大陸地區延後復工影響，超眾及雙鴻前2月合併營收均較去年同期下滑，僅泰碩呈現年成長，其中泰碩前2月合併營收為5.55億元，年成長0.24%，雙鴻前2月合併營收13.11億元，年減12.23%，超眾前2月合併營收為9.7億元，年減20.85%。

不過隨著大陸各地加速復工，雙鴻大陸各廠區復工相當順利，目前復工率已達100%，生產幾已恢復正常，雙鴻表示，目前客戶訂單強勁，訂單能見度已達第2季，如無意外，今年第2季有機會比去年同期好。

(時報資訊)