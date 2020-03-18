新北市汐止區楊姓男子與廖姓男子素有怨懟，去年11月16日上午楊在中正傳統市場內遇到廖，先以言語辱罵並毆擊，不料拉扯過程，廖持水果刀反抗，劃傷楊的頸部又猛刺胸口2下，楊當場昏迷送醫急救撿回一命，廖遭控殺人未遂，士林地院審結，依防衛過當予以減刑，判處有期徒刑2年8月，可上訴。

52歲賣水果的廖姓男子與賣魚的楊姓男子都是市場內臨時工，兩人本來就互看不順眼，案發當天早上9點2分，在市場內狹路相逢，楊先動手並將廖推倒在地，用手抓著廖胸口衣服，廖即以隨身水果刀防衛，朝楊頸部、胸口攻擊，導致楊頸部12公分刀傷，胸部2處穿刺傷，廖見狀立刻逃逸，經路旁民眾報警送醫，楊昏迷指數3，經急救倖免於死。

廖辯稱，楊指責他對外亂講話，先辱罵後朝他眼睛、身體毆擊，並將他壓制在地上，他反擊不小心割傷，並無殺害他的想法。

判決指出，廖為了阻止對方繼續毆打他，可以持刀朝抓住胸口的手臂刺擊，足以使楊放手、後退，沒有必要持刀近距離朝頸部、胸部猛力劃、刺傷，已經超越防衛的必要程度，應屬防衛過當。

廖男持刀朝人體重要部位攻擊，並未導致死亡的結果，涉犯殺人未遂罪，並以防衛過當予以減輕其刑，判處有期徒刑2年8月，可上訴。

(中時 )