室內設計學生鄧丞愷說，可調整幅度低的圓椅，是三角形為概念延伸設計燈具等「揣躬」系列產品。（羅浚濱攝）

多媒體動畫學生古維芝說，「鸛夫夫信」探討同志領養小孩與認同議題，劇情搞笑又幽默。（羅浚濱攝）

光復中學設計群第十六屆成果展，18日至29日在新竹縣文化局美術館盛大展出，廣告設計、多媒體設計及室內設計畢業班學生，以「三分熟」為主題概念，精心設計18項創意作品，高度展現未來在市場運用的可能性。

校方指出，這次成果展可看出學生對設計的熱忱與夢想，顯露學生團隊合作的創思、設計執行及提報展演等能力，更讓「三分熟」的創意作品展現無限的可能。

形象與視覺設計類有6組作品，「糖果拚圖包裝」獲得金獎的學生顏芳琪說，這個插畫風格的糖果包裝有6面圖，搭配教具卡使用，在轉動到相同一面時，就能打開得到糖果，讓小朋友除了上網玩遊戲外，吃糖果也能很有趣。

另外，風格新穎的絲瓜水包裝設計、古早味紅豆餅整體視覺設計、浪漫氛圍的婚禮小物包裝設計及古典融合創新的傳統糕餅店產品包裝設計，這些巧思未來都很有可能被廠商運用。

室內設計有7組家具設計，鄧丞愷等5名學生以三角形為概念延伸，設計可調整幅度低的圓椅及燈具等「揣躬」系列產品，造型多變、風格創新又節省空間的設計獲得金獎。

多媒體動畫及微電影共有5組，內容以探討社會議題為主，學生古維芝等人製作的「鸛夫夫信」動畫， 探討同志領養小孩與認同議題，劇情搞笑又幽默獲得金獎。

(中時 )