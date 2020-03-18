超眾（6230）公告指出，大股東日本電產株式會社於3月13～17日，買進持股1,913張，持股比率增至56.92％。

超眾表示，日本電產株式會社前一次公告持股為47,229張、持股比率54.7％，此次公告持股49,142張（含配偶、未成年子女及利用他人名義持股數）、持股比率上升至56.92％。

(工商 )

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