日本電產株式會社續買超眾 持股增至56.92％ 14:212020/03/18 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 超眾（6230）公告指出，大股東日本電產株式會社於3月13～17日，買進持股1,913張，持股比率增至56.92％。 超眾表示，日本電產株式會社前一次公告持股為47,229張、持股比率54.7％，此次公告持股49,142張（含配偶、未成年子女及利用他人名義持股數）、持股比率上升至56.92％。 (工商 ) #超眾 #日本電產 #株式會社 #持股比率 #持股 也許您會感興趣 推薦閱讀 蕭乾祥專欄－新冠肺炎的影響與投資因應對策 04:092020/03/14 財經要聞 多空紛紜 達人布局強棒 04:102020/03/15 產業特刊 投信挺 凡甲、義隆反彈可期 04:102020/03/16 證券．權證 盤前分析／３種持股者操作 陳國清：若幸運美股V型反彈又...... 09:082020/03/16 財經 觀念平台－小槍小箭破壞公司治理 影響股東權益 04:102020/03/17 產業特刊 熱門股－超眾 買盤進駐逆勢收紅 04:102020/03/18 證券．權證 《熱門族群》3順風助營運，超眾、雙鴻闖漲停 14:162020/03/18 財經 財經熱門新聞 斷頭…悲劇！99％散戶賠錢敗在這8字 - 財經 散戶慘遭斷頭…爽到誰？專家揭殘酷內幕 - 財經 嚇…又熔斷了！美期指狂崩800點 - 財經 恐怖！台指期夜盤暴殺300點 明天台股下看8字頭？ - 財經 沙俄砍死不讓！油價殺得血腥 驚見最慘價 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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