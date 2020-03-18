資誠（PwC）會計師事務所18日發布《2020資誠台灣企業領袖調查報告》指出，在不確定氛圍瀰漫下，多數台灣企業領袖對未來營收表現採謹慎態度，但有20％的台灣企業領袖對公司未來一年營收成長極具信心。

資誠也指出，若把時間拉長到三年，更有25％的企業領袖對營收成長有高度把握。相比2019年調查結果，同樣可見到觸底反轉的趨勢。

(工商 )