20％企業領袖 對未來一年營收有信心 14:212020/03/18 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 資誠（PwC）會計師事務所18日發布《2020資誠台灣企業領袖調查報告》指出，在不確定氛圍瀰漫下，多數台灣企業領袖對未來營收表現採謹慎態度，但有20％的台灣企業領袖對公司未來一年營收成長極具信心。 資誠也指出，若把時間拉長到三年，更有25％的企業領袖對營收成長有高度把握。相比2019年調查結果，同樣可見到觸底反轉的趨勢。 (工商 ) #資誠 #台灣企業 #領袖 #企業領袖 #營收成長 也許您會感興趣 推薦閱讀 員工室友傳新冠確診 資誠起啟動部分員工在家工作機制 11:332020/03/16 財經 澳美領袖籲勿恐慌搶購 強調物資充足 16:582020/03/16 國際 以色列總統委請反對黨領袖甘茲組閣 20:252020/03/16 國際 歐洲佛系防疫 台大專家：萬萬不可 04:092020/03/17 焦點新聞 在陸台商關廠 交易安全是關鍵 04:102020/03/17 金融．稅務 歐洲佛系防疫 專家驚呼萬萬不可 01:062020/03/17 國際大事 日官員異口同聲強調東奧將以完整形式如期舉辦 11:312020/03/17 國際 G7領袖發共同聲明：將聯手對抗疫情 16:422020/03/17 財經 G7視訊峰會 聯手救經濟 04:102020/03/18 財經要聞 熱門股－遠傳 營收成長股價有撐 04:102020/03/18 證券．權證 財經熱門新聞 斷頭…悲劇！99％散戶賠錢敗在這8字 - 財經 散戶慘遭斷頭…爽到誰？專家揭殘酷內幕 - 財經 國際油價又殺低 下周92無鉛恐跌破20元 - 財經 嚇…又熔斷了！美期指狂崩800點 - 財經 美股崩後 川普又驚爆這句！道瓊期狂噴700點 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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