王以綸近期赴陸發展，在演出的陸劇《誰都渴望遇見你》中與張哲瀚、章若楠上演三角戀，該劇開播以來討論度高，王以綸從暖男轉黑也備受關注，他受訪時透露私下做過最暖的事：「小時候會精心為對方準備驚喜。」不過現在因為工作繁忙關係，越來越難做這樣的暖事，認為「即時關心，給予身邊家人、朋友安全感，讓他們知道自己過得很好，是我覺得現階段最暖的。」

（圖／奇藝台灣站提供）

劇中他對青梅竹馬章若楠直率表白，而私下的王以綸同屬勇敢型，「喜歡一個人就得讓她知道，而不是當作閨密、兄弟，也讓她理解自己對她的好是因為有愛情而延伸。」不過劇中王以綸雖然勇敢告白卻被狠拒，談及若現實生活中遇到會特別尷尬，因為「會覺得這麼主動示愛、表達對你的情感，可是被狠狠甩了一巴掌的感覺，特別不好受。」

該劇由許富翔執導、趙薇監製，更遠赴法國拍戲取景，王以綸說：「我跟法國很有緣份，因為我第一次出國拍戲也是去法國，甚至和這次都住同一個酒店，印象相當深刻。」拍戲之餘順道逛逛凱旋門、羅浮宮等景點體驗當地風情文化，王以綸透露：「有去了趙薇姊的酒莊週邊，也是我第一次看到這麼大的葡萄園，製作紅酒的地方，挺酷的。」

（圖／奇藝台灣站提供）

這次與許富翔首次合作，王以綸表示：「導演是個話很少的人，開拍第一週只跟我講一句話，我中間自己都有點害怕以為是不是演不好被放棄。」後來與富翔聊後才理解，「他相當貼心，會讓演員去呈現發揮，觀察我們賦予這個角色的生命，再以這個基準去調整。」此外，今（18日）滿24歲的他許下願望：「大家都可以保持健康，早日戰勝新冠病毒！」

王以綸在新戲中靠帥氣外表以及暖男形象圈粉。（圖／奇藝台灣站提供）

《誰都渴望遇見你》故事講述深受原生家庭影響的高冷霸氣總裁張泯(張哲瀚飾演)，與能和植物對話的氧氣治癒少女羅溪(章若楠飾演)，二人朝夕相處中，好感逐漸升級，這時從小和羅溪一塊長大的青梅竹馬陶倫(王以綸飾演)向其告白，使得羅溪左右為難，三人之間情感與身世將會如何發展令人期待；該劇於愛奇藝台灣站播出。

（圖／奇藝台灣站提供）

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)