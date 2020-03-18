《安家》本週五即將播出完結篇，戲中孫儷與羅晉終於互相坦承有好感，羅晉更牽著孫儷，對眾人官宣：「她是我女友，請大家多多關照。」當孫儷因家中爺爺過世打擊哭紅雙眼問羅晉：「你為什麼對我那麼好？」羅晉吻著孫儷額頭充滿了疼愛與憐惜回應：「因為我愛你。」網友看了也都跟著掉淚。

羅晉（右）貼心幫孫儷蓋外套。（圖／WeTV）

劇中羅晉非孫儷不娶，讓焦急倆人感情線的網友恍然大悟，「成年人談的愛是長相廝守，急不得。」孫儷透露，在閱讀劇本後也詢問製作人，這兩人究竟什麼時候會在一起？直呼：「太慢了！」更打趣說：「房似錦與徐姑姑從頭到尾都在認認真真的『搞事業』。」

孫儷認為羅晉跟角色「徐姑姑」相像，心思細膩、樂意傾聽，「修養很好，對於男人是非常有魅力的。」此外，談到戲中房似錦和徐姑姑與現實生活她與老公鄧超的相處是否相同？孫儷直呼當然不一樣：「在戲裡是徐姑姑做飯給房似錦吃，在現實生活中是我做飯給鄧先生吃。」再問鄧超與徐姑姑有什麼不一樣？孫儷笑說：「鄧超會比徐姑姑更快樂一點，沒有他那麼姑姑。」

孫儷（左）認為私下的羅晉心思也細膩。（圖／WeTV）

羅晉曾說孫儷飾演角色個性像水泥一樣，很硬刀槍不入。孫儷則認為自己做事情與行比較雷厲風行，每天開戲時，會對著鏡子唸台詞開嗓，「陪我拍戲的工作人員，都覺得我在台詞表情嚴厲，都不敢說話。」談到房似錦角色與甄嬛相似？孫儷認為，房似錦是一個現代人，是一個就在我們身邊的人，跟甄嬛很不一樣，「若跟曾演戲的角色似曾相似，我自然會拒絕。」《安家》每日晚間十點騰訊視頻海外版WeTV獨家播出。

孫儷樂於挑戰，排斥演出相似的角色。（圖／WeTV）

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(中時電子報)