張勛傑、洪都拉斯日前登上張文綺、黃鴻升主持的台語實境教學節目《台語我上讚》，一起挑戰實境台語劇演出。張勛傑不輪轉的台語在對台詞時就頻頻卡關，讓洪都拉斯假裝生氣大喊：「可以換角色嗎？ 我受不了了!，你這樣我無法跟你對戲耶！我入圍過（金鐘）餒。」逗趣十足。

小鬼（右）搭擋張文琦再接新節目主持。（圖／華視提供）

張勛傑說：「這是表演生涯中最緊張的一次。」過去演戲都是國語為主，雖然家裡爺爺奶奶都講台語，也都聽得懂但就不太會講，正式演出前一度剉咧等；而他也在努力學習下與顧問老師的指導後大有進步。而原本台語就不錯的洪都拉斯，也才知道原來一般人說「辦桌」，應該要說成「散攤」，讓他大嘆一口氣地說：「我已經很會講台語了，想不到還有很多我不懂的。」

曾拿下全球閩南語歌唱大賽亞軍，還參與台語戲劇的張文綺，一樣在節目中鬧出不少笑料；因為不擅長背稿，光一句台詞「阿旺師」就連續NG超過4次，反而是台語比較不輪轉的搭檔黃鴻升神救援幫他接了這段台詞才順利過關。《台語我上讚》是台灣首個台語實境教學節目，每週五晚間9點在華視播出。

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(中時電子報)