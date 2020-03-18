恆述法師（費貞綾）欠高利貸3千多萬元，她的弟弟張菲、費玉清則表明不會幫忙，讓張菲一家瞬間成為話題人物。其實之前張菲嫩媳翁馨儀日前也發文吐她2013年與張菲兒子張少懷結婚時，遭指是「為了錢才未婚懷孕的小女生」，對此，翁馨儀相隔6年後終於反擊。

26歲的翁馨儀因拍戲與張少懷來電，兩人在2013年7月步入禮堂並在同年生下女兒，小倆口接著在2016年生下兒子，幸福組成1家4口，翁馨儀平時也樂於分享家庭日常，不過她日前卻在臉書發文吐，當年她結婚消息曝光後「當時大家都把我看成一個為了錢才未婚懷孕的小女生」。

相隔6年後，翁馨儀日前在臉書發文反擊：「我從未想過要靠著別人過下半輩子，因為我知道我可以靠我自己」，翁馨儀透露她花了許多時間消化，慶幸自己能度過酸言酸語，同時，翁馨儀也感性寫下：「我知道一開始沒人會相信，就算大家不懂我，我也依然要做一個自己都會愛上的女神❤️」。

(中時電子報)