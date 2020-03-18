免責警語：悟天的線上課程內容純粹為「個人存股心得」分享以及「研究紀錄」，內文所涉及之股票與SOP倍數，皆為悟天存股的思維與操作心得分享，並無推介特定股票以及特定價位買賣價位之用意，希望讀者能藉由悟天存股的心得分享，找出屬於自己買賣金控股的SOP流程，投資前請獨立思考、審慎評估！過去悟天的經驗不能保證投資人一定可以獲利，投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，悟天無法為投資人績效負責。

什麼是系統性風險？

系統性風險跟恐慌性賣壓是不相同的，雖然都是股災，但是結果卻不太相同！

簡單來區分：恐慌性賣壓是因為事件發生後造成投資人擔心、害怕，所以贖回投資股市的資金，造成股市重挫或下跌，而值此同時，作為避險工具的債券和黃金卻反而會受惠，因為人們把資金回收後還是需要進行投資，所以會前往避險工具做資金的Parking(停泊)。有點像台股下跌時，外資反而會去買電信股(中華電、台灣大、遠傳)一樣！但是系統性風險發生時卻不是如此，系統性風險並非全由恐慌所造成，而是因為經濟因素影響層面更大，先舉例石油，年初時石油價格還在每桶60美元左右，目前已經跌到每桶30美元附近，跌幅近50%，但受到疫情的影響，需求下降的狀態中產油國還是必須增量好因應自身國內的花費，所以量不能減，那需求不增，只能繼續降價。

黃金也跌？

而黃金做為避險工具，從年初的1500美元漲到1700美元，看似很稱職，但也就這幾日，5天而已，黃金已經回到年初的價格逼近1500美元，這代表什麼？代表有許多投資人連避險工具都不想要了，他只想要「現金」，現金為王。

圖文/孫悟天提供

當全球的資金「流動性」出現問題時，即使聯準會降息2碼，對於流動性都不會有幫助，而這一切是從一開始新型冠狀病毒的恐慌開始。簡單來說：1.新冠病毒產生→2.擴散→3.恐慌賣壓→4.消費緊縮→5.業績難看→6.股市下跌→7.黃金飆升→8.因不明因素資金出現流通性風險(可能是重要公司倒閉，近日看起來可能是停工、原物料上下游、各國封鎖、疫情持續延燒...等等)→9.黃金下跌→10.現金為王→11.倒閉潮→12.呆帳→13.引發更大倒閉潮→14.更多呆帳→15.現金為王(各國基金贖回賣壓到連避險商品都不要)→16.所有投資商品重挫(配合當年度業績超級難看)！---猶如國家級放大版的股市多殺多！

目前位置？

目前位階可能在9.10之間，但決定要往哪個方向發展的不是各國提出的經濟政策，而是「防疫」政策，因為始作俑者是「新冠肺炎」，只有徹底解決問題的根源，後續狀態才不會發生！

系統性風險有多可怕

舉例來說，2017年第一金遇到慶富案，打呆帳近乎45億(不死也半傷那種)，第一金一年才賺約200億，幾乎一個雷踩掉了1/5獲利，那股價應該跌掉1/5吧？20元應該跌到16吧？結果呢？小跌一下就繼續往上了！

但08年金融海嘯時，第一金跌到12.x，該年度eps只剩下0.44...你覺得那一年，他是遇到幾個雷？到底怎麼踩的？怎麼同一年爆這麼多雷？對...那一年就是系統性風險！有經歷過的股友應該可以感受到從08年到現在所有的股災，都沒有那年嚴重！當然...現在疫情發展也只是「開始」反應而已，會不會造成這麼嚴重？目前還無法判斷，但...跟以往幾次小股災不同，倒是真的！

你能做什麼？

悟天在訂閱中其他文章已經提到了很多思維和做法給訂閱戶參考！這裡就不再重新贅述了！

反面思考

任何事情都有一體兩面，前幾日悟天曾經發文說：「你知道 目前手中沒股票的人也可以領到今年的股利嗎？」有存粉私訊悟天不太理解，悟天也一併在此篇文章說明舉例~

如果一檔A股票，股價20元，配息1元，殖利率5%！買進需要2萬元，除權息當日股價會變成19元，但可以領到1000元的股息。

但若現在，股價重挫變成19元，你現在買進需要花1.9萬元，如同馬上領到1000元的股息，且今年，一樣可以參與除權息，再領1000元。

上面是第一個例子，給新手思考一下，再來舉第2個例子

除權息當日，原本股價20元的A公司，配息1元，當日股價會變成19元開盤！那你在除權息前一日持有跟除權息當日買進，差異在？(1)參與除權息者要參與報稅+二代健保+8.5%可抵扣稅額可以領(但有8萬上限) (2)當日買進可能因為填權息效應造成買高(但也可能貼息) (3)一買一賣除了手續費還有交易稅問題

上面是第二個例子，給新手參考！

#所以悟天才會說

可不可以參與除權息這件事不應該是你持有滿檔股票的原因和理由

持有的理由和賣出的理應該是「業績」表現正常甚至表現更好才是你繼續持有的理由

問題來了，今年度...大家覺得「業績」會？更好？相同？衰退？那你的策略是？

如果業績衰退都能買

那買宏達電買了不賣，說自己在存股的應該也沒錯了！大家都說存股族是不看股價，是看業績表現的！但真的所有人都在「觀察」業績嗎？

悟天每個禮拜都在做「SOP倍數表」，每週公布，每檔股票都有近4頁的EXCEL資料，每個月10號以前一定去追蹤存股的「業績」！2月業績除壽險股之外普遍衰退了！2月對比去年1月衰退(因為這兩個月都沒過年)，甚至比去年2月(去年2月過年)衰退的比比皆是，當時受到新冠肺炎的影響...跟現在3月比起來？那你預估3月份的業績會？...

今年配的股息是去年的獲利所造成的，今年領得開心但如果沒有「業績」支撐，明年度的股息就會很難看，那除權息後的股價...就留給大家自己思考了！

而這...也是悟天提醒「新手」必須好好思考之處！思考完了！好好把握！畢竟，「12年」難得一遇，人生有幾個12年？

警語：

悟天並非投顧老師，純粹跟大家分享用悟天自己利用存股買賣SOP流程所設定出的倍數心得，但最終股價表現還是以現況為主，悟天無法預判股價的高低點，因此請讀者自行分配好資金狀態以及審慎評估操作！SOP倍數只能做為參考值！悟天的線上課程以「心得分享」為主，不炒作特定股票、不意圖拉抬或壓低股票的價格，或與他人通謀，以約定的價格於自己出售或購入時，讓股友同時為相對行為；也不意圖影響市場股價或散布不實資料！

※本文由孫悟天授權轉載，原文刊於PressPlay

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(中時電子報)