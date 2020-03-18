苑裡民眾近日使用自來水時，發現水質成白濁色。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

苑裡自來水呈白著色。（巫靜婷傳真）

苑裡民眾近日在家裡使用自來水時，驚見水怎麼變成濁白色的，乍看就像洗米水，台灣自來水公司第三區管理處解釋，靠近海邊的地區，因壓力變化造成水中含有空氣，民眾只要將水靜置1分鐘，就會發現水變清澈了，與水質無關，不影響衛生，請民眾放心使用。

苑裡民眾近日使用自來水時，發現從水龍頭流出的水竟然不是清澈的，反而像是牛乳般白濁，錄影PO上地方臉書社團後引起討論，有民眾留言指出最近2天都會這樣，不知道是不是水中雜質及餘氯過多所致，不過也有民眾表示，那是小氣泡，靜置一段時間就會變清澈了

自來水公司第三區管理處解釋，輸送自來水至用戶管線的過程，排吸氣閥在用水量變化太大，導致壓力與流量不穩時，會吸入空氣穩壓，以避免破管，才使得從水龍頭流出的自來水夾帶大量的氣泡，看起來白濁，但放置數秒後，氣泡會自然消失變成清澈，這與水質沒有關係。

通霄銅鑼營運所主任謝正熙指出，靠近海邊的地區，海拔較低，加上入夜比較少人用水，因此在清晨民眾梳洗時第一次用水，壓力增高，水裡含有空氣，常會出現白濁色，且同一高層，兩隔壁的住戶都會有同樣情形，以苑裡地區來說，房裡一帶受水壓及地理位置影響，常有這種狀況。

謝正熙表示，一般來說水質變黃，可能是水質出現問題，但若是呈現白濁色，民眾不放心，可先準備1個容器裝水試驗，靜置1分鐘後，觀察自來水是否變透明，若等待許久白濁色都沒有消退，民眾可通報自來水公司派員採檢。

(中時 )