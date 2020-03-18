新冠肺炎疫情延燒，全球蔓延，包括新北市長侯友宜及多位在野立委建議蔡英文總統發布緊急命令；民進黨主席卓榮泰今受訪表示，總統會有相當衡量；所有的作為一旦有限制到人民的權利，一定會有法律依據跟行政作為。

總統府發言人張惇涵今天表示，目前相關法令和授權，足以因應當前防疫上的必要，暫無總統頒布緊急命令的需求；卓榮泰指出，目前台灣現在疫情控制上，相當程度是守得住這樣的防線，政府一切是超前部署，從最嚴厲的結果來設想所有的措施，至於發不發布緊急命令，總統一定有什麼考量。

(中時 )