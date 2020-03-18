中央流行疫情指揮中心防疫措施「跑得快」，後續跨部會的腳步卻「跟不上」，有立委爆料醫事人員的防疫津貼將有繳稅的問題，而交通部隱瞞防疫計程車外包、防疫旅館欠缺專責單位，這些恐將出現防疫破口。

立委高嘉瑜質詢衛福部表示，禁止醫事人員出國至今相關補償要點仍未出爐。衛福部次長何啟功指出，支付標準與範圍各方反映不一，一直與醫療院所溝通說明，醫事司已經定案支付金額，仍需指揮中心確認。

而補償要點何時出爐？其實在2月25日已經宣布了事人員出國，如今3月18日仍無下文，高嘉瑜說，這期間只聽到會補償，實際上補償要點都沒有出來，讓醫事人員很心寒。

同時高嘉瑜也聽到醫事人員的防疫津貼要列入薪資所得，對於醫事人員沒有補償、連付出的津貼還要扣稅，至少1／3要繳給政府，對於醫事人員的保障在那裡？甚至把醫事人員踩在腳底下，對醫事人員不公平。

對於防疫津貼是否列入薪資所得，何啟功表示，屆時還是會有稅的問題，部長會與財政部溝通。

高嘉瑜再度質疑目前酒精算不算防疫物資？何啟功說，應該要在上周日公告列入，不過，高嘉瑜接獲第一線醫護人員的反映拿不到酒精消毒。

另外，高嘉瑜表示，有關防疫計程車隊與防疫旅館可能成為防疫破口，主要是防疫計程車出現外包現象，交通部卻隱瞞真相，一直否認有外包，可是防疫計程車隊很清楚，很多是臨時調派，沒有相關的造冊、物資與訓練、也不用居家隔離。

至於防疫旅館沒有指揮的單位，未來所有入境的人都有可能用到，高嘉瑜接到民眾陳情不知道怎麼住防疫旅館，所以防疫旅館的配套在那裡？丟給各縣市政府負責也不正確。

(中時 )