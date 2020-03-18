苗栗看守所女收容人自學製作口罩套，4天趕製1000個回饋南勢里居民。（苗栗看守所提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗看守所採購挑選透氣度佳的棉質布料，製作口罩套並個別包裝，捐贈南勢里居民，幫助防疫。（何冠嫻攝）

法務部矯正署苗栗看守所為防止疫情擴散及有效使用防疫物資，收容人自學製作口罩套，分工合作提供同所內職員及收容人使用，並也趕製1000個口罩套捐贈給苗栗市南勢里居民，敦親睦鄰回饋鄉里，與居民一起做好防疫工作。

看守所祕書林子正表示，看守所落實環境消毒外，配發收容人口罩，並自製口罩套，延長口罩使用期限。由於所方只有1台檢疫裁縫機，苗栗地檢署榮譽觀護人協進會觀護老師、苗栗縣議員余文忠得知後，捐贈2台專業裁縫機，增進口罩套產製效率，以因應所內職員與收容人需求。

所長劉振榮基於「敦親睦鄰，回饋鄉里」的理念，再將口罩套贈予南勢里，協助地方做好防疫工作，也讓收容人貢獻己力回饋社會。9位女性收容人透過影片自學縫紉技巧，並在短短4天內分工合作，趕製1000個口罩套，回饋南勢里民。

18日林子正代表苗栗看守所捐贈給南勢里長葉永正。葉永鄭感謝看守所善舉，並指出，里內共805戶、2300多里民，希望能每戶發放2個。林子正當場應允，會加工趕製補上差額。余文忠表示，收容人製作口罩回饋地方外，也習得一技之長，盼能順利回歸社會。

(中時 )