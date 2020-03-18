主持人季芹、佩甄和來賓嚴立婷、黃沐妍18日錄《媽媽好神之俗女家務事》，國內新冠肺炎疫情的管控越來越嚴格，季芹提到其實最近錄影時都有被關切家人或周遭的朋友是否有出國的歷史，兩位主持人異口同聲說：「人是堅守台灣，心出去無數，只是現在大家要共體時艱，我們的既定行程也都取消了，如今國家硬起來是好事，該罰則罰，大家都要加油。」

季芹坦言有向醫師諮詢心臟問題，近2到3個月都喘不過去，「喘到有點抖，剛好仁甫出外景不在家，我很緊張。」就醫檢查才發現患有心室閉鎖不全的問題，「遵循醫師指示例行檢查和服藥，我會不舒服是因為血液逆流心室，所以喘不過氣，雖說還不是到開刀這麼嚴重的地步。仁甫會心疼要我趁年輕處理，但醫師建議真的那一步再說。」她一旁的搭檔佩甄則說：「年紀大要學習跟身體相處，身體器官零件都要慢慢保固。」

身為辛龍乾妹的嚴立婷被問到最近是否有跟對方聯繫？她淡淡地說：「我相信辛龍哥一定收到將近2萬封的關心訊息，一定沒辦法一一回覆。」

(中時 )