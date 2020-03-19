《新黨》違反國安法案經北檢起訴後進入一審程序，台北地方法院合議庭今天傳喚新黨案被告王炳忠、侯漢廷、林明正、王炳忠的父親王進步、陸生共諜周泓旭，同時傳喚由辯方聲請的證人調查局鑑識科學處調查官李坤駿，以查證電磁紀錄還原過程，開庭後，律師團企圖挑戰檢察官蒐證的證據能力，李坤駿接受律師團輪番詰問。

根據北檢起訴指控，2014年5月，陸生共諜周泓旭結識新黨王炳忠等人，共組成「新中華兒女學會4人核心決策小組」及「星火秘密小組」在台發展組織，而王炳忠等人則以「燎原新聞網」、「新中華兒女學會」、「台大中華復興社」掩護，進而發展組織，但是2017年12月19日檢調執行搜索時，引發被王炳忠直播蒐證爭議。

由於本案的核心證據是扣案電腦內舊電磁紀錄，合議庭今天傳喚調查局鑑識科學處調查官李坤駿查證電磁紀錄還原過程，庭中，《新黨》律師團輪番上陣詰問，而李證稱，本案由調查局內部交辦，證物鑑識、啟封都有紀錄，只是沒有載明於鑑定報告中。

李證稱，承辦時有做收件、在實驗室時間、照相等紀錄，局內只要有碰到證據的同仁，都會在文件上簽名。他以「星火燎原」等關鍵字去搜尋扣案電腦以及手機等鑑識標的物內的資料，運用破解資料的軟體都做過校準，做完後原封送回證物室；有關鑑識案用手寫的紀錄有留存，每年都有審查機制確保資料不被竄改。

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(中時電子報)