張書偉、鄭人碩、饒星星主演《76号恐怖書店》系列短片《飢餓》，以貪念欲望與輪迴來做為該劇主軸。談到片中人性議題，鄭人碩說出剛出道時也曾不被看好，還遇過笑面虎「覺得他們總在心裡面打量我」，但他認為那些都是一個過程，要擺脫這些雜念就是轉移自己的目標，「最好的辦法就是在工作上更專注，不要聽閒言閒語」。

鄭人碩期望演出帶給觀眾不寒而慄感受。（圖／七十六号原子）

鄭人碩認為貪心會讓人心變得不正常，保持正面努力心態，不要有太多得失與私心，否則容易變成負面念頭。他自己最害怕的是表裡不一的人，「怕怎麼做都是錯，或怎麼努力都被說，如果為了怕被誤解而一直跟對方玩心機或打心理戰是非常累的」。

這回在《飢餓》中與好兄弟張書偉一同演出，鄭人碩為了兄弟甘願當配角，「我看到他這次劇中的努力，就像看到自己幾年前在表演上的爆發力和崩潰的樣子」，一起成長感覺讓他感到相當滿意。

鄭人碩在《76号恐怖書店-飢餓》的演出相當吸睛。（圖／七十六号原子）

鄭人碩雖戲份不多，但一場餓到吃手指的戲，相當吸睛，「三、四年前大家都覺得我的表演很外放，其實對有些細微的地方比較忽略，但這次我企圖要讓觀眾看了我的表演是不寒而慄的」。

片名雖然叫《飢餓》，私下鄭人碩相當會做菜，靠吃美食讓自己心情愉悅，「我是個愛吃的人，工作再忙，一有機會也一定堅持自己下廚」，他認為做菜過程和看見別人享受自己所做的食物，是一種情緒沉澱和腦筋轉換的享受。他最得意拿手菜是水餃、無敵雞湯和麻辣鍋，但這些菜都沒有標準食譜，「我的食譜只有用心而已」。該劇將於3/22週日午夜零時在myVideo推出。

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(中時電子報)