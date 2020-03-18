由於新冠肺炎衝擊全球經濟，也對於台灣內外需前景構成不小的挑戰，國泰金(2882)及台大組成的產學團隊將2020年台灣經濟成長率由2.3％修正至2.0％，研判全年成長率有80％機率落在1.0～2.6％。同時預期台灣央行將降息半碼應對，第2季後半台灣金融情勢有機會小幅改善，惟仍處在「趨向緊縮」的狀態。

該團隊指出，2019年台灣景氣在美中貿易戰紛擾下頗具韌性，隨美中達成第一階段貿易協議，今年初經濟前景一度趨向正面。然而，新冠肺炎疫情全球肆虐，為全球經濟帶來新威脅，下調2020年台灣經濟成長率預測值至2.0％，研判全年成長率有80％的機率落在1.0～2.6％之間(原為1.5-3.0％）。在投資較強但動能遞減的背景下，也下修台灣消費與淨輸出成長率。

此外，新冠肺炎擔憂衝擊景氣，第1季台灣景氣將表現低迷。不過，隨疫情趨緩，整體經濟環境將逐漸擺脫陰霾。該團隊評估2020年4月到6月台灣景氣將由雨轉朗，第2季經濟氣候出現朗的機率將在40％以上；雨的機率降低，衰退風險將逐步減退。

台灣流動性偏寬鬆，本應無降息必要。不過，因近期油價、海外疫情等不確定因子加大，金融市場急劇波動，Fed與BOK等主要央行也已緊急降息，該團隊研判，台灣央行可能調降利率半碼應對，第1季台灣金融情勢明顯緊縮。第2季前半，投資人聚焦大陸復工情況與歐美終端需求受損程度，金融情勢可能仍表現低迷。之後隨疫情逐步趨緩，以及主要國家財政和貨幣刺激政策陸續推出，預期第2季底金融情勢有機會小幅改善。

該團隊認為，肺炎疫情擴散程度、「OPEC+」凍產協議破裂打擊油價、要國家財政與貨幣政策措施、英歐新關係談判動向、大陸加大刺激的財政政策與偏寬鬆貨幣政策的穩定效果，都是影響2020年經濟成長與金融情勢的主要因素。

(時報資訊)