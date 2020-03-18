林柏昇（KID）13日退伍，特別選擇在退伍前爬大山，沒想到人一出營區都還沒回台北，立刻回歸節目《綜藝玩很大》，與另一主持人黃鴻升（小鬼）挑戰徒步回台北，他直呼走到腳抽筋，幸好情同父子的吳宗憲始終陪伴身旁，「憲哥很開心來錄影，感覺很期待我回來，本來關卡設計他不用下來玩，但他陪我走10公里，還一起騎腳踏車。」

吳宗憲近日在節目談及憂鬱症，口出「不知足」，引來熱議，雖然還原節目他主要是強調人應珍惜眼前事物，KID曝與吳宗憲錄影過程，「我有感受憲哥在意這件事，他沒有跟我訴苦，我反而勸慰他，騎腳踏車有感受到默契，我們就像是父子，真的不用多說。」他坦言在騎車過程中，兩人體力有落差，但他感受到吳宗憲想一起騎車的心意。

KID一年多軍中生涯，從79公斤降至70公斤，他的目標體重65公斤，目前還在努力中，被問到臉蛋圓潤，他笑說：「我這是水腫，畢竟今天凌晨2點半才到家，而且電視會放大比例！」至於桃花，他坦言和分手3年的前女友還有聯繫，他也祝福對方開店，但希望外界不要再把兩人聯想，「不然我未來的女友會沒有空間！」他笑稱當兵這年沒桃花，反而隊上兄弟還比較貼心。

(中時 )