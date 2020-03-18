洋基今天宣布陣中第2位小聯盟球員確診感染新冠病毒，所幸該名球員感到疲勞以及體溫上升的症狀，在過去48小時已經獲得控制，目前持續進行自主隔離。洋基也強調，該確診球員從未去過史坦布瑞納球場等大聯盟春訓球場與訓練基地。

「能夠理解他和隊友、球隊的感受，」仍在春訓基地自主訓練的洋基左投哈普（J.A. Happ）表示，「你會希望那只是個獨立事件，但你無法知道。根據我的了解，他都沒有到這邊（大聯盟春訓基地）來，也許有機會病毒不會擴散到這裡。」

由於洋基先前已有小聯盟球員確診首例，接觸過的相關人員原本就要進行居家隔離，也包括後來的第2例。該員因為感到疲勞且體溫飆高，於當地時間周日接受病毒篩檢，幸好症狀已經解除，目前持續自主隔離。

在洋基發現確診首例後，所有小聯盟球員已經在地方衛生所的建議下，全部在坦帕的公寓或飯店房間自主隔離到3月25日為止，也包括一些教練和隊職員，隔離期間均由球團提供餐盒。

大聯盟春訓熱身賽因新冠肺炎疫情而取消，新球季開幕戰延到5月中，但屆時能否開打仍是未定之天，那些靠比賽吃飯的球場工作人員怎麼辦呢？大聯盟今天宣布，30支球團將各捐出1億美元，以為持球場工作人員生計。

(中時 )