興國高中報名繁星推薦者有超過半數錄取，成績亮眼。（興國高中提供／莊曜聰台南傳真）

大學繁星推薦錄取成績今天出爐，國立後壁高中楊松齡學測72級分，通過中山醫學大學第一階段申請，可望成為創校以來首位選填錄取醫學系學生，另外也有吳珮蓉等12位錄取國立大學；興國高中82位報名繁星的學生中有43位錄取，醫學系第一階段有5人，國立大學也有22人，成績亮眼。

台南市後壁區後壁高中雖位處偏鄉，但近年積極爭取各類競爭型計畫，充實校園軟硬體設備，提供優質學習環境，教育部也挹注資源，包括免費上下學交通車、弱勢生午餐團膳免費；全額補助課後輔導等，強化學子競爭力，校方去年起也聘任美籍教師，負責普通科及部分專業類科英文學程，學生反應不錯。

新營區興國高中則有蔡杰倫等5人通過台大醫學系等醫學系第一階段申請，報名繁星推薦者有半數以上過關，校方指出，學校適性輔導，學子以興趣選擇繁星推薦志願選填過程，並以生涯規劃做為考量，校長陳余各說，6年一貫的學科能力養成以及學習興趣探索，讓學生做最適合的選擇。

(中時 )