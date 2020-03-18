宜蘭縣長林姿妙看著規畫圖解說宜蘭鐵路高架計畫案。（胡健森攝）

宜蘭縣鐵路高架計畫案再往前跨進一大步！宜蘭縣政府今（18）日上午接到台鐵局的同意函，縣府在下午立即舉行記者會公布這項好消息，縣府表示，去年11月6日交通部召開審查會，原則同意審查通過，但要求縣府與台鐵局針對場站開發構想再行協商；經過多次台鐵局討論修正後，縣府終於在18日收到台鐵局寄發的同意函，接下來計畫案就可報到交通部，但不需再經交通部審查，而是直接由交通部轉報給行政院核定，只要通過行政院核定，接下來就是由交通部進入綜合規畫階段。

這次縣府提報的鐵路高架計畫範圍是宜蘭至羅東段，全長約16.1公里，跨越宜蘭市、五結鄉及羅東鎮3個行政區，行經宜蘭、二結、中里、羅東4個車站，總工程經費預估為252.09億元，最快可在2024年動工，2030年完工。

縣長林姿妙在宣布這項消息時顯得相當開心，並表示這是宜蘭人爭取多年的建設，也是自己上任以來，最重要的政策之一，如今台鐵局已經同意，確實是一個值得大家高興的好消息。

(中時 )