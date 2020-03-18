立委陳王珍與賢庵里長顏士強示範水神灌裝作業。（李金生攝）

〈水神〉進駐金門免費供應，受到鄉親的歡迎。（李金生攝）

陳玉珍率同服務團隊偕南門里長鄭易岳、古城里長辛文進、賢庵里長顏士強、珠沙里長戴德強、金水里長黃廷良與何斗里長陳福林等人參加啟用儀式。（李金生攝）

每周一至周五下午2：00～4：00，每天供應50人，每人限量1公升（1000cc） ，有需要者可自備乾淨的不透光容器前往灌裝。（李金生攝）

新冠肺炎疫情席捲全球，立委陳玉珍特別商請旺旺集團蔡衍明董事長支援1台「水神抗菌液」（微酸性電解次氯酸水）製造機進駐金城鎮服務處，今（18）日下午2時起免費提供鄉親清潔環境、消毒防疫之用，期待守護全島軍民的健康，協力打贏這場防疫大作戰。

今天中午，陳玉珍率同服務團隊偕南門里長鄭易岳、古城里長辛文進、賢庵里長顏士強、珠沙里長戴德強、金水里長黃廷良與何斗里長陳福林等人參加啟用儀式，與鄉親一同攜手對抗疫情，也感謝旺旺集團董事長蔡衍明的熱心和愛心，讓大家更有信心做好防疫工作。

陳玉珍表示，金門地處離島，醫療資源不足，對外交通仰賴空中交通，在密閉空間下最易傳播病毒，因此她主動商請旺旺集團蔡衍明董事長支援1台水神製造機，在金城國中旁的服務處免費提供鄉親潔淨環境、消毒防疫。

由於水神（微酸性電解次氯酸水）的製造量有限，初步規畫每周一至周五下午2：00～4：00，每天供應50人，每人限量1公升（1000cc） ，有需要者可自備乾淨的不透光容器前往灌裝。

陳玉珍表示，水神的成分是微酸性次氯酸水，PH值在6.5至5之間，為微酸性，殺菌效果好又安全，且不需要稀釋，十分方便，現在不少民眾搶購酒精，1cc的水神次氯酸抗菌液等同於1cc的酒精，而且又不刺激肌膚，可以安心使用。

陳玉珍服務處提醒鄉親為維護水神抗菌液品質，應注意保存方式：1、不可接觸陽光、

2、需放置陰涼處、3、需於3個月內使用完畢。

同時因水神是抗菌清潔液，千萬不可誤食。

(中時 )