因應全球新型冠狀病毒疫情大流行，臺北醫學大學今（18）日宣布，即日起至6月底止，禁止學校所有教職員、學生、博士後研究員及專任助理出國。如有特殊情況必要出國者，須經校方核准後才可前往。

經北醫大校級防疫小組會議決議，即日起至6月底，所有教職員、學生、博士後研究員、專任助理禁止出國。現已出國者，返台後，必須在家自主健康管理14天，勿到校上班上課，以維護全體教職員生與家人之健康。

此外，為減少群聚造成的感染風險，北醫大也決定，即日起至本學期結束，全校的講演課程全數改為線上教學，採遠距教學，非實體面授的授課方式。

北醫大表示，實驗課、實作課及專題研究等課程，也鼓勵教師採取遠距教學，或錄製教學影片上傳至學校「my2tmu」平台，除非必要，盡量避免採取實體面授。至於校外見實習課程、體育課程及服務學習課程等，則採彈性學習方式，得酌情調整學習內涵，並提供學生替代方案。

(旺報 )