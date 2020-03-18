新冠肺炎(COVID-19)疫情在歐洲升溫，英國(UK)先前採取的「佛系防疫」方法引發各界議論。為了進一步防疫，不少國家與公司都開始推動遠距上班(work from home, WFH)政策，而英國也不例外。然而，忽然而至的遠距上班潮卻讓沒有準備好的英國電信商網路打回原形，出現故障情況，多家英國媒體報導，這讓配合政策在家上班的英國上班族可說是叫苦連天。

因為新冠肺炎疫情在英國也持續蔓延，英國首相鮑里斯‧強生(Boris Johnson)在 16 日鼓勵英國民眾在家上班、減少外出機會。多家英國媒體報導，17 日英國四大電信 O2、EE、vodafone 以及 3(Three)，還有 Virgin、GiffGaff、Tesco Mobile 等廠商的網路服務都出現故障，故障發生時間落在 17 日早上 9 點，也就是不少(遠距)上班族上班時間的起點。可以顯見，要推動遠距上班，並不是政府機關一句話就能辦到，相關產業也都必須做好準備。

Britain's long-standing complacency over its Broadband & Mobile network resilience has become very apparent, with networks all over the country going down today as usage increases.



Labour's statements about need for proper Broadband in December look righthttps://t.co/L5zdS4i5b5 pic.twitter.com/4r3w3iHq7y — Bryan Smith (@BpsmithUk) March 17, 2020

Microsoft’s communications tool, @MicrosoftTeams, went down across Europe yesterday morning. The outage started just as thousands of workers started to sign into the service and attempt to work remotely amid the ongoing coronavirus pandemic.https://t.co/wJeenXJIhc pic.twitter.com/r053MvanEL — AlternativeTo (@AlternativeTo) March 17, 2020

It's heartening to hear from so many people using gaming as a way to stay connected during these times. Play is a fundamental human need. Proud to be part of an industry that can offer escape and fun right now. Stay safe. https://t.co/1TOjzYLHeD — Phil Spencer (@XboxP3) March 15, 2020

Nintendo’s Online Network Services Down For Switch Players



Nintendo’s online services are temporarily down for Switch players worldwide, which has impacted their ability to browse the eShop and play online multiplayer games.



The company’s Japanese Twit… https://t.co/wDcSrjZmoa — Loud Mouth Pro Gaming (@loud_mouth_pro) March 17, 2020

而就在英國電信商網路故障的同時，微軟旗下協作服務 Teams 也出現故障情況，可說讓需要遠距工作的上班族遭遇雪上加霜。而同樣因為新冠肺炎疫情影響而催生的遊戲風潮，近日也導致 Xbox Live 以及任天堂(Nintendo)線上遊戲服務都出現當機情況。前者是在近日兩度出現當機情況，而任天堂線上網路受到影響則是影響到了部分 Switch、3DS、Wii U的玩家。

(中時電子報)