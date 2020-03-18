新冠肺炎(COVID-19)疫情在歐洲升溫，英國(UK)先前採取的「佛系防疫」方法引發各界議論。為了進一步防疫，不少國家與公司都開始推動遠距上班(work from home, WFH)政策，而英國也不例外。然而，忽然而至的遠距上班潮卻讓沒有準備好的英國電信商網路打回原形，出現故障情況，多家英國媒體報導，這讓配合政策在家上班的英國上班族可說是叫苦連天。
因為新冠肺炎疫情在英國也持續蔓延，英國首相鮑里斯‧強生(Boris Johnson)在 16 日鼓勵英國民眾在家上班、減少外出機會。多家英國媒體報導，17 日英國四大電信 O2、EE、vodafone 以及 3(Three)，還有 Virgin、GiffGaff、Tesco Mobile 等廠商的網路服務都出現故障，故障發生時間落在 17 日早上 9 點，也就是不少(遠距)上班族上班時間的起點。可以顯見，要推動遠距上班，並不是政府機關一句話就能辦到，相關產業也都必須做好準備。
而就在英國電信商網路故障的同時，微軟旗下協作服務 Teams 也出現故障情況，可說讓需要遠距工作的上班族遭遇雪上加霜。而同樣因為新冠肺炎疫情影響而催生的遊戲風潮，近日也導致 Xbox Live 以及任天堂(Nintendo)線上遊戲服務都出現當機情況。前者是在近日兩度出現當機情況，而任天堂線上網路受到影響則是影響到了部分 Switch、3DS、Wii U的玩家。
文章來源：DailyMail
(中時電子報)
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