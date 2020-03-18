彰化縣率全國之先輔導未登記工廠，特別邀請一流諮詢學者專家，每週一至周五上午9點至12點，在彰化縣工策會協助廠商諮詢及填寫報表等相關服務，彰縣府經濟暨綠能發展處工業科受理相關申辦作業。（吳敏菁攝）

彰化縣率全國之先輔導未登記工廠，特別邀請一流諮詢學者專家，每週一至周五上午9點至12點，在彰化縣工策會協助廠商諮詢及填寫報表等相關服務，彰縣府經濟暨綠能發展處工業科受理相關申辦作業。（吳敏菁攝）

彰化縣率全國之先輔導未登記工廠，特別邀請一流諮詢學者專家，每週一至周五上午9點至12點，在彰化縣工策會協助廠商諮詢及填寫報表等相關服務，彰縣府經濟暨綠能發展處工業科受理相關申辦作業。（吳敏菁攝）

工廠輔導法3月20日即將上路，台灣這次納管3.8萬家及7500餘家臨登工廠，是史無前例超大規模，彰化縣政府衝前鋒，提前部署，18日舉辦說明相關輔導政策及措施，當前坊間收費代辦工廠合法化吸金成亂象，縣長王惠美強調，縣府已成立單一窗口、一個輔導團隊，每周一至五在工策會做相關輔導，鄉親來申請前可以瞭解相關程序，才不會花冤枉錢。

王惠美表示，彰化縣未登記工廠，包含已經取得臨時工廠登記證1568家，總計9000多家，過去家庭就是工廠，如何在經濟、環境都能夠平衡發展顯得非常重要。因應新法上路，與在地各產業協會、公會溝通交流，組成策略聯盟，建立政府機關與產業界的溝通橋樑，縣府除成立單一窗口，也要求未登記工廠主動接受納管輔導，做好環保、消防、公安、水利等公共設施，善盡八大企業社會責任。

經濟部工業局中區管理處執行長雲瑞龍說，彰縣府提前部署，縣府團隊非常堅強。縣長王惠美擔任立委，兩次提案工廠輔導展延，給予10年讓特定工廠有喘息機會，印象深刻是，經濟部附條件贈與口罩生產機台3台給華新工廠增加生產線3條，因無工廠登登記證，一般設廠流程需3至6個月才能完成，在王惠美領軍嚇，3天內就讓工廠生產線快速運作，強化防疫作戰，為工廠輔導登記立下典範。

經濟部中部辦公室專員王秀麗呼籲縣內未登記工廠的業者主動提出納管，相信在縣府及經濟部的輔導團隊都能全力協助輔導。彰化縣田園工廠創新協會理事長呂明炎表示，這次改革對台灣的企業環境會有很大的幫助，讓工廠都能抬頭挺胸為台灣拚經濟。彰化縣水五金產業發展協會總幹事林進成表示，彰化縣是工業大縣，這次提供很多簡易便民措施，呼籲所有業者，更加自發性的來主動納管，改善工廠環境。

彰化縣率全國之先輔導未登記工廠，特別邀請一流諮詢學者專家，每週一至周五上午9點至12點，在彰化縣工策會協助廠商諮詢及填寫報表等相關服務，彰縣府經濟暨綠能發展處工業科受理相關申辦作業。

(中時 )