桃園市八德分局3月1日偵辦一起槍械案時，逮捕一名擁有槍械的29歲吳姓嫌犯，但是在偵辦過程中，發現吳嫌犯與一名女子無故失蹤案有關，經過調查後，嫌犯坦承早已將女子殺害，並在日前棄屍在三峽插角山區，警方今天帶著嫌犯前往棄屍地點，果然尋獲被害女子屍體，目前三峽警方獲報已趕抵現場封鎖進行鑑識，並已查出女子身分通知家人到場指認，同時與八德分局警方釐清犯案原因。

(中時電子報)