警抓槍案外案 嫌犯坦承殺害妙齡女棄屍三峽山區 14:482020/03/18 中時電子報 戴志揚 、中國時報張睿廷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一名槍砲前科男子日前殺害一名妙齡女後，棄屍三峽山區，警方今天帶著嫌案找到女子屍體。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市八德分局3月1日偵辦一起槍械案時，逮捕一名擁有槍械的29歲吳姓嫌犯，但是在偵辦過程中，發現吳嫌犯與一名女子無故失蹤案有關，經過調查後，嫌犯坦承早已將女子殺害，並在日前棄屍在三峽插角山區，警方今天帶著嫌犯前往棄屍地點，果然尋獲被害女子屍體，目前三峽警方獲報已趕抵現場封鎖進行鑑識，並已查出女子身分通知家人到場指認，同時與八德分局警方釐清犯案原因。 (中時電子報) #殺害 #棄屍 #三峽 #鑑識 #女子 也許您會感興趣 推薦閱讀 新店直播主隨機背刺殺害無辜路人 廢死聯盟說話了 21:192020/03/14 生活 鶯歌醉漢砍友人 菜刀劃臉破相 12:072020/03/15 社會 撿骨師不滿女友劈腿 公墓勒殺情敵埋屍判16年 11:442020/03/16 社會 防疫在家吃太好 人妻胖到手鐲要鋸斷 21:042020/03/16 社會 夫妻異地遠距婚姻 妻留訊尋短夫急求警救援 11:412020/03/17 社會 借錢陪睡醒了忘了拿 女子不甘揪男友勒索砲友 12:032020/03/17 社會 女腹痛腫脹不就醫 1年後下場驚悚 14:342020/03/17 日常 UBA》女子組四強分析-世新大學 16:282020/03/17 體育 UBA》女子組四強分析-佛光大學 17:242020/03/17 體育 UBA》女子組四強分析-文化大學 17:432020/03/17 體育 社會熱門新聞 南部某男大生德國訪教授確診 吃飯同學也發燒 110名學生暫勿到校 - 社會 張榮發遺囑有效 北院判張國煒勝訴關鍵曝光 - 社會 網傳日本夫妻台東醫院確診假消息 衛生局呼籲勿轉傳 - 社會 遊歐里長嗆：「沒規定不能出國」 網神打臉大快人心 - 社會 台股狂瀉 股民崩潰：10年炒股兩茫茫 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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