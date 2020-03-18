全球窗飾領導廠億豐(8464)2019年營收及稅後盈餘雙創歷史新高，2019年合併營收為新台幣239.3億元，年增9.4%，受惠客製化窗簾售價調整、生產效率提升，毛利率進一步走高，帶動屬母公司業主稅後淨利，升至新台幣45億元，年增24.1%，EPS 15.37元，比2018年12.39元增加2.98元。

億豐說，目前正密切觀察北美多次降息、寬鬆貨幣政策後，總經環境的轉變。新型冠狀病毒疫情肆，除造成供應鏈風險，也增添顧客訂製窗簾需求端面臨的不確定。未退的全球經濟保護主義、英國脫歐，考驗億豐的應變與調度。

億豐將適時增產柬埔寨固定尺寸新廠、深化垂直整合，消弭全球經濟保護主義的部分陰影。墨西哥客製窗簾生產線，預計2020年第2季開出產能。緬甸固定尺寸窗簾新廠，將於2020年底動工建設。

億豐在2019年第4季，高價客製化尺寸窗簾第4季單季營收，成長率創三年新高。優化的產品組合，消弭了部分美國對中大陸關稅衝擊，推升單季毛利率到53%，營業毛利年增19.4%，為新台幣31.9億元。第4季營業利益為新台幣16.2億元，年增29.2%，業外損益的部分，因人民幣(兌美元)匯率波動，億豐2019年第4季的匯兌損失，約新台幣1.2億元(2018年第4季僅新台幣84萬損失)，壓縮稅後淨利成長空間，單季EPS 3.97元。

(時報資訊)