今天是3月18日民進黨卓榮泰也透過臉書發文提及「歷史上的318」，更痛批，這個在中國控制下，有譚德賽在位的「WHO」該被嚴厲譴責，充其量只配稱為是「武漢組織」而已！

從美麗島大審、太陽花學運，去年則是民進黨總統初選登記第一天；今天卻是人類共同對抗看不見的病毒，全球進入更大一波的病毒感染威脅。

卓榮泰今中執會前受訪表示，318在歷史上好像出現很多重要的時刻有人講說，更早以前是美麗島大審，六年前的太陽花運動開始，那是一波新的運動，尤其去年的今天，剛好是民進黨總統初選登記的第一天，也是大家很難忘的一天。

他說，這兩次，就是台灣的民主運動的一個轉捩點，甚至一個進化版。那今天的318是人類對抗一個存在無形當中的一個病毒。台灣政政府已經做了相當多的努力，人民也相當的配合，尤其是最後的階段，還會面臨到更大一波病毒的威脅。

他呼籲，國人有一些行為，要以國家社區跟家庭的安全為重，放棄自己的喜好，也放棄自己情緒、放棄自己的利益，這樣才能夠守著防線，也希望能夠大家一起來遵守政府所有各項防疫措施，最後的時刻不要放鬆掉。

卓榮泰今在臉書提到，2014年的318太陽花運動開啟新一波台灣學運、社運及民主運動之大成；2019年的318則是民進黨總統初選登記第一天，之後也完成守護台灣關鍵的勝選；而2020年的今天則是人類共同對抗看不見的病毒，全球進入更大一波的病毒感染威脅。

他說，病毒蔓延起自於中國政府一開始的隱匿疫情，到後來只在乎爭病毒名稱，爭無謂的情面，而世界衛生組織（WHO）更自始抓錯重點、搞錯方向、講錯話、捧錯人，一切以中國的意思為意思、以中國的利益為利益，讓全世界蒙受無可挽回的損失。

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(中時 )