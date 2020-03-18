新冠肺炎流行，業界觀望疫情變化同時，搶才、求才需求仍甚為殷切。經濟部與外貿協會今年共辦理三場「國際企業人才媒合會」，服務企業達119家，提供1037個工作職缺，其中最大場新竹媒合會於17日辦理完成，大型企業如華碩、微星、鴻海、億光、儒鴻、特力集團、葡萄王生技及台灣應材等公司均不缺席，總計65家企業出席，現場59家進行面談及41家以展示攤位與學員溝通交流，場面壯觀熱絡。

本次參加企業中，微星科技已連續數年至培訓中心徵才，負責新南向市場人才招募主管表示，去年已聘用國企班泰語及越南語組學員擔任業務工作，即將外派至泰國工作；致茂電子多位事業部主管前來參加，其中國際行銷處主管為國企班104年結業學員，其表示當年為應屆畢業生進入國企班就讀，結業後即進入致茂，約三年時間晉升主管職，旗下帶領同仁也均為ITI畢業，共同為公司效力，而南寶樹脂人資主管也表示連續幾年均有聘用國企班學員，今年在高雄已聘用一位越語組學員，該公司對於國企班學員的外語能力和積極態度非常讚許。

今年三場媒合會分別為6日在高雄、11日在台中及17日於新竹辦理媒合會。與此同時，貿協為此活動作足防疫準備，活動前會場全面進行消毒及清潔工作，並加寬面談桌距，7樓展示區及休息區全面開窗通風，活動當日要求與會人員全程配戴口罩及輔以量測額溫、備酒精乾洗手液，全力做好防疫工作。

(旺報 )