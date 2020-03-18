新冠肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心今宣布國內新增23例確診案例，其中21例為境外移入病例(4例與土耳其旅遊團群聚相關)、2例為本土病例(1例為埃及旅遊團個案接觸者)。指揮中心指揮官陳時中表示，目前國內確診案例已達100例。

指揮中心表示，土耳其旅遊團新確診4例個案為3女1男，年齡介於20多歲至50多歲，其中2人無症狀，其他2人分別於3月11日及16日發病，經採檢通報，於今日確診；該旅行團截至目前共13人確診，已掌握接觸者共171人。

其他新確診17例境外移入個案為10女7男，年齡介於20多歲至50多歲，發病日介於2月14日至3月16日，旅遊史分別為西班牙、美國各3例，英國、法國各2例，印尼、卡達、菲律賓、瑞士、德國各1例，另有1例曾至法國、西班牙、英國，1例曾至英國、義大利、法國。

2名本土病例分別為20多歲男性及20多歲女性，其中20多歲男性為埃及團確診個案接觸者，無症狀，經接觸者採檢確診；20多歲女性近期無出國史，3月12日發病自行就醫，經通報檢驗確診，感染源待釐清。

昨日國內新增884例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計18,812例(含17,793例排除)，其中100例確診(今日新增案78至100)，分別為71例境外移入及29例本土病例。確診個案中維持1名死亡，22名解除隔離、其餘個案病況穩定，持續住院隔離中。

指揮中心指出，全球累計193,748例確診，分布於145個國家/地區；病例數以中國大陸80,881例、義大利27,980例、伊朗14,991例、西班牙9,191例及韓國8,236例為多；病例中7,086例死亡，以中國大陸3,226例、義大利2,158例、伊朗853例、西班牙309例及法國148例為多。

指揮中心提醒民眾，應落實手部衛生並做好咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。

(中時 )