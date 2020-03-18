台東縣長饒慶鈴透過視訊參加國民黨中常會。（黃福其攝）

宜蘭縣長林姿妙派代表列席中常會，其他縣市長欄位大多空白。（黃福其攝）

國民黨為黨籍縣市長備妥專座及資料，結果無人入座。（黃福其攝）

為加強防疫，同時落實黨主席江啟臣數位化、科技化政見，國民黨今起試辦一個月的「視訊中常會」，廣邀15位黨籍縣市長「列席」。雖然今天除了台東縣長饒慶鈴透過視訊與會，以及花蓮縣長徐榛蔚本身是中常委、宜蘭縣長林姿妙由前立委林建榮代表參加，共計3位縣市長與會，不過對此創舉，除了提案中常委田方倫、曾文培之外，包括黃敬平、魏嘉賢、游顥及黃紹庭等人都大力肯定。

今天江啟臣透過視訊與饒慶鈴開會，雙方熱情打招呼。江一開口就幽默地問：「吃飽沒？」、「吃什麼？」饒回答：「吃很飽」、「我 line給你看」，現場哄堂大笑。江隨即表示，採視訊是因應科技化兼防疫，也方便遠道的同志，「可不是鼓勵大家不要來開會哦！」現場又響起一片笑聲。

國民黨上周三中常會，中常委童惠珍提案到高雄開「行動中常會」，同時為遭遇罷免案的市長韓國瑜打氣。雖然此案基於防疫等因素考量，最後未被採納，不過中常委田方倫提議可採視訊方式，推動數位化的主席江啟臣也指示行管會積極研議；行管會迅速辦理，花8000元建置軟硬體，今天開始試辦。

恰巧中常委田方倫、曾文培昨天也發動提案，建請防疫期間每週三的中常會啟用視訊會議，以加強防疫，避免中常會成為防疫破口，也可讓黨籍縣市長透過視訊會議，說明地方輿情及需求。中常委黃敬平則提案建議黨中央在網路開辦「自媒體」，提高聲量；中常委魏嘉賢、游顥則提案黨中央建立大數據資料庫，供作議題、選舉分析。包括黃紹庭等幾位中常委都認為視訊中常會，不但符合數位化、科技化潮流，也有助防疫，甚至認為日後可將常會內容線上直播。

據指出，過去洪秀柱擔任黨主席期間，有一段時間曾將部分常會內容採線上直播。這項被視為「公開透明」的作法，在洪卸任後即人去政息。

據黨中央規劃，可參加視訊中常會者，包括主席、中常委、黨務主管（含立院及智庫），以及15位黨籍縣市長；若路途遙遠或其他因素，無法親自出席中常會，可採視訊方式參加中常會。

據指出，過去15位縣黨縣市長除了花蓮縣長徐榛蔚具有中常委身分，可「出席」中常委，其餘14位縣市長屬「列席」身分。14位縣市長在前年底上任後，除了去年1月9日首場中常會曾親自列席，後來就極少列席，甚至也不派代表與會。今天首次試辦視訊中常會，包括親自或派代表出席、視訊與會，共有3位縣市長參與，相較先前算「相對踴躍」。

對於視訊會議，黨中央打算先試辦一個月，若成效良好，不排除常態進行，也希望讓黨中央和執政縣市之間溝通無阻礙。

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(中時 )